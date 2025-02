Vluchtelingenhater Marjolein Faber prijst Trump en schoffeert Tweede Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1047 keer bekeken • bewaren

Minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber (PVV) heeft woensdag wederom laten zien bij afstand de minst capabele bewindspersoon te zijn in een toch al disfunctioneel kabinet. De PVV'er snoeit fors in het budget voor Vluchtelingenwerk, dat daarop naar de rechter is gestapt. Faber weigert ondertussen de Kamer antwoorden te geven op vragen over de achterliggende gedachte achter de bezuiniging.

De vluchtelingenorganisatie krijgt steevast 13 miljoen euro per jaar vanuit het Rijk om asielzoekers in hun asielprocedure voor te lichten en bij te staan. Dat bedrag blijkt keer op keer te laag, waardoor het Rijk achteraf alsnog met meer geld over te brug te komen. Om dat voor te zijn vroeg Vluchtelingenwerk voor dit jaar om 34 miljoen euro. Niet alleen wil Faber daar geen gehoor aan geven, ze wil ook het standaardbedrag - dat dus al te laag is - verder omlaag brengen. Het gevolg daarvan is niet, zoals de PVV graag doet geloven dat het de migratiecijfers omlaag brengt, maar dat asielzoekers jaren langer over hun procedures doen en de bijbehorende kosten en het persoonlijk leed alleen maar oplopen. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hamert erop dat de voorgenomen bezuinigingen van Faber alleen de dienst met meer werk opzadelt.

Faber wilde de Kamer niet informeren over de achterliggende redenen van de bezuinigingen, zolang de rechter zich niet heeft uitgesproken over de zaak, die volgende week dient. Kamerleden beklaagden zich over de houding van Faber en verwezen naar artikel 68 van de grondwet, waarin de informatieplicht richting het parlement is geregeld.