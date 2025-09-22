Raad van State boort kabinetsdiscriminatie statushouders grond in, maar Mona Keijzer (BBB) zet toch door Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 751 keer bekeken • bewaren

De Raad van State (RvS) heeft het kabinetsplan van demissionair minister Keijzer (BBB) om de voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen af te schaffen vernietigend beoordeeld. Dat meldt de NOS. Het hoogste juridische adviesorgaan waarschuwt dat het voorstel tot ongelijke behandeling leidt en daarmee de Grondwet schendt. Ondanks dit harde oordeel heeft Keijzer aangekondigd het wetsvoorstel toch "zo snel mogelijk" naar de Tweede Kamer te sturen, zonder inhoudelijk in te gaan op de bezwaren. De RvS adviseert juist nadrukkelijk om het voorstel niet naar de Kamer te sturen.

Volgens de RvS hebben statushouders, dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, al een "ongunstige uitgangspositie" op de woningmarkt. Het schrappen van hun voorrang ontneemt gemeenten de mogelijkheid om deze achterstand te compenseren via urgentiecategorieën. Hoewel het demissionaire kabiner andere maatregelen heeft beloofd om de positie van statushouders zogenaamd te verbeteren, noemt de Raad van State het "niet realistisch" dat deze op tijd effect zullen hebben.

Een (extreem-)rechtse Kamermeerderheid nam eerder al een nog discriminerender pakket PVV-maatregelen aan. Namelijk om asielzoekers met een verblijfsvergunning "onder geen enkele omstandigheid nog een urgentieverklaring te geven voor een sociale huurwoning. Ook niet als er sprake is van een noodsituatie als dakloosheid of huiselijk geweld; gronden waarop niet-statushouders wel voorrang kunnen krijgen", zo schrijft de NOS. Keijzer zegt dat pakket alsnog te willen schrappen "omdat het volgens haar discriminerend en daarom juridisch onhoudbaar is".

Het is een extreemrechtse leugen dat statushouders massaal voorrang krijgen op huurwoningen en daardoor de wooncrisis in Nederland verergeren. In werkelijkheid is het VVD-beleid geweest dat desastreus is geweest voor het aanbod betaalbare woningen en de verkleining van het aanbod sociale huurwoningen. Ook zijn er meer alleenstaanden, gescheiden gezinnen en ouderen die zelfstandig blijven wonen, wat eveneens zorgt voor een daling in aantal vrijkomende woningen en voor langere wachtlijsten. Statushouders nemen slechts zo'n zes procent van de sociale huurwoningen voor hun rekening. Een andere extreemrechtse leugen is hierbij dat zij altijd voorrang krijgen en alles gratis krijgen, ook dit is niet waar.