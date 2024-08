PVV stemt in met belastingvoordeel voor economische gelukszoekers

“In oktober vorig jaar besloot de Kamer, op initiatief van NSC-leider Pieter Omtzigt, juist nog om het belastingvoordeel voor expats af te bouwen. De riante regeling is ooit opgetuigd om hoogopgeleid buitenlands talent te verleiden zich in Nederland te vestigen en hier de arbeidsmarkt op te gaan. Expats in Nederland betalen daarom vijf jaar geen belasting over de eerste 30 procent van hun inkomen.”