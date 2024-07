Telegraaf vreest nu plots een stop op migratie want dan wordt het land verwoest Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 428 keer bekeken • bewaren

De Telegraaf slaat in een opmerkelijk hoofdredactioneel commentaar alarm over een dreigende stop op arbeidsmigratie. De waarschuwing is opmerkelijk want de krant stelt is voor het ultrarechtse kabinet Wilders 1 wat de L'Osservatore Romano is voor de paus.

De krant schrijft dat Nederland "aan de vooravond van een tsunami aan vacatures" staat. De komende jaren gaan de enorme aantallen mensen die geboren zijn in de jaren '50 en '60 met pensioen. Op gezag van uitzendbureau Randstad wordt geconstateerd dat er daardoor drie miljoen vacatures ontstaan. De krant schermt met horrorbeelden als de migrantenhaat daadwerkelijk wordt omgezet in beleid: lege steigers in de bouw en ziekenhuizen zonder personeel. Daar gaat je nieuwbouwhuis en heupoperatie...

"Iedereen die kan werken is hard nodig voor banen in onder meer zorg, techniek, onderwijs, bouw en defensie. Omdat het aanbod van arbeid in ons land te laag is, gaan werkgevers op zoek naar arbeidskrachten uit het buitenland. Dat staat haaks op de uitgangspunten van het kabinet-Schoof dat mínder arbeidsmigranten wil. Als het kabinet aan dit uitgangspunt vasthoudt, zal het ervoor moeten zorgen dat de inwoners van ons land meer gaan werken."

De krant stelt voor dat de pensioengerechtigde leeftijd versneld verhoogd zou kunnen worden naar 70 jaar om het probleem te tackelen. Dat betekent dat veel PVV-kiezers geacht worden de problemen die ze met hun stemgedrag veroorzaken zelf moeten gaan oplossen. Het is ernstig de vraag of die benadering de Haagse realiteit kan overleven, al heeft Wilders in 2010 al eens binnen een paar uur na het sluiten van de stembussen zijn 'breekpunt' 65=65 overboord gegooid. Een andere optie is dat werknemers veel langere werkweken gaan maken. De vrije zaterdag zou bijvoorbeeld opgeheven kunnen worden. Maar constateert De Telegraaf, voor dergelijke pijnlijke ingrepen is weinig draagvlak onder de kiezers.

"Maar als er geen ingrepen zijn en de komst van arbeidsmigranten wordt wél afgeremd, dan is personeelsschaarste reëel. Het is schaarste die zichtbaar zal zijn door lege steigers (want geen bouwvakkers) en lege ziekenhuizen (want geen zorgpersoneel). Dat kan in ieder geval ook geen optie zijn."

De oplettende lezer merkt het al, ultrarechts kwam bij de verkiezingen aan de macht mede dankzij spookverhalen over migratie maar nu de buit binnen is, telt het werkgeversbelang weer en gaat de migratiebeperking in de ijskast. Arbeidsmigranten vormen het overgrote deel van alle migratie, maar moeten uit winstbejag buiten schot blijft. Alle pijlen kunnen weer op vluchtelingen. Dat is nu eenmaal ook de zwakste groep.