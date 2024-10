PVV-minister opperde deportatieplan Oeganda, premier Schoof wist weer van niks Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 321 keer bekeken • bewaren

Partijloos premier Schoof liep weer eens achter de feiten aan. Woensdag opperde PVV-minister Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) om uitgeprocedeerde asielzoekers te dumpen in Oeganda, een plan dat vervolgens door PVV-minister Faber (Vreemdelingenhaat) moest worden uitgevoerd. Schoof, die toch in elk geval op papier aan het hoofd van dit kabinet staat, moest dat plan pas later vernemen. Dat meldt de NOS.

Schoof noemde het deportatieplan desgevraagd “een innovatieve oplossing” en zei dat niet elk idee “meteen in het kabinet hoeft te worden besproken”. Aangezien bewindslieden naar buiten toe met één mond spreken betekent de uitspraak van Klever echter wel dat het hele kabinet achter zo’n plan staat. Dat dat bepaald niet het geval is blijkt wel uit de reactie van NSC-minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) die een dag later al voorzichtig afstand nam. Oeganda heeft als het op mensenrechten en de behandeling van asielzoekers, waarvan het land er al zo’n 1,7 miljoen huisvest, een beroerde reputatie.