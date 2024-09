PVV-minister Faber faalt, Ter Apel voelt zich in de steek gelaten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 713 keer bekeken • bewaren

“De PVV is er voor Ter Apel”, zei Geert Wilders twee jaar geleden bij een bezoek aan Ter Apel. “Men is de ongelooflijke overlast van het AZC en de massa’s asielzoekers spuugzat.” Nu Wilders’ extreemrechtse partij in het kabinet zit, laat de PVV Ter Apel echter in de steek. Door wanbeleid van PVV-minister Marjolein Faber verblijven er al maanden meer asielzoekers in de plaats dan is afgesproken.

Begin dit jaar bepaalde de rechter dat er in het azc in Ter Apel maximaal 2.000 asielzoekers mogen verblijven. Om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen over het land verdeeld kunnen worden, loodste staatssecretaris Eric van den Burg (VVD) de spreidingswet door de Tweede en Eerste Kamer. Het nieuwe PVV-kabinet besloot echter om die wet direct te ondermijnen. Er wordt gewerkt aan een alternatieve wet.

Des te ironischer was het dat Faber kort voor het weekend toch besloot tot gedwongen spreiding van asielzoekers uit Ter Apel over het land. De PVV-minister kwam met die maatregel, nadat duidelijk werd dat de gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) opnieuw naar de rechter wilde stappen om spreiding af te dwingen.

Maandag blijkt dat Faber er niet in is geslaagd om Ter Apel voldoende tegemoet te komen. Ze heeft een truc toegepast om onder de limiet van 2.000 te komen: zo slaapt een flinke groep asielzoekers in Pekela, maar verblijven ze overdag in Ter Apel, meldt de NOS. “Inclusief de mensen die elke ochtend vanuit de overlooplocatie in Pekela komen is het aantal nog steeds te hoog, namelijk 2.053”, stelt Westerwolde.

De gemeente stapt nu naar de rechter voor een nieuw oordeel over de opvangcrisis. In een verklaring laat Westerwolde weten teleurgesteld te zijn over het gebrek aan hulp. “De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd (sinds augustus 2021) in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld.”