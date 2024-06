Door rechts veroorzaakte opvangcrisis kost belastingbetaler handenvol geld

“Duizenden asielzoekers verblijven in hotels, omdat veel gemeenten weigeren opvang te verzorgen. (…) Een opvangplek in een hotel kost per jaar gemiddeld 91.000 euro. Dat is drie keer zo duur als een opvangplek in een normaal azc, die per jaar gemiddeld 29.400 euro kost. Ook het opvangen van asielzoekers of vluchtelingen op (cruise)schepen is duurder dan we al wisten. Een opvangplek op een schip kost per jaar gemiddeld 66.000 euro.”