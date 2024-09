PVV-minister Agema wilde mpox-vaccins niet delen met Afrika, Tweede Kamer dwingt haar nu

Nederland beschikt over 100.000 doses, veel meer dan experts nodig achten in het geval van een uitbraak. Het overgrote deel van die voorraad blijft ook gewoon in de voorraadkast. Maar Nederland beschikt daarnaast nog over 13.200 doses die nog maar beperkt houdbaar zijn. Experts wezen er massaal op dat die vaccins het beste naar Centraal-Afrikaanse landen als Congo kunnen worden gestuurd. Door de uitbraak daar te bestrijden, is Nederland volgens oppositiepartijen én regeringspartij NSC het best gediend.