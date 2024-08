PVV-minister Agema weigert overschot aan vaccins te doneren om mpox-uitbraak in Afrika te bestrijden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 796 keer bekeken • bewaren

Fleur Agema, die namens de PVV minister van Volksgezondheid is in het kabinet Wilders 1, weigert een overschot aan vaccins tegen mpox, ook wel bekend als apenpokken, beschikbaar te stellen aan medici die in Afrika de uitbraak van de ziekte bestrijden. De minister liet aan de Tweede Kamer weten, ondanks dat internationale hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis roepen om vaccins voor Afrika. "Ik vind het van belang dat er in Nederland voldoende vaccins zijn om een eventuele uitbraak te kunnen bestrijden’, schreef de minister van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer."

Experts zijn verbaasd over de harteloze afwijzing en ook de rammelende argumentatie. Nederland beschikt over 100.000 vaccins tegen mpox. Dat is vele malen meer dan noodzakelijk, zelfs al zou er in Nederland sprake zijn van een uitbraak.

In het AD verklaart de vooraanstaande viroloog Marion Koopmans: "In 2022 was er in Nederland een uitbraak van een andere mpox-variant, er raakten 1300 mensen besmet. Toen zijn ook mensen uit de risicogroep gevaccineerd en is dus wat uit die voorraad gebruikt. Maar dat waren er dus zeker geen 100.000. En ik neem aan dat we dit aantal vaccins ook niet nodig hebben bij een nieuwe uitbraak in ons land. Zeker, je moet voldoende op voorraad hebben. Maar géén 100.000 doses. Kijk wat je voor een vergelijkbare uitbraak nodig hebt en stuur de rest naar Afrika.’"

Het zwaarst getroffen gebied ligt in de Democratische Republiek Congo (DRC) waar in een mijngebied waar veel arbeidsmigranten werken een nieuwe variant is opgedoken. Vaccins zijn daar op dit moment niet of nauwelijks beschikbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de wereldwijde noodtoestand uitgeroepen om de ziekte te kunnen bestrijden.