'PVV is een veel groter probleem voor het oplossen van de woningnood dan vluchtelingen'

Geert Wilders mag dan steeds staan te briesen over vluchtelingen die er voor zouden zorgen dat er geen woningen beschikbaar zijn, de praktijk is heel anders. Juist zijn partij is er verantwoordelijk voor dat er niet genoeg huizen zijn. Die opmerkelijke onthulling doet de Almeerse wethouder Paul Tang bij de regionale omroep Flevoland. Hoe dat kan? De PVV steunt steeds het tegenhouden en vertragen van bouwprojecten waardoor er te weinig huizen bij komen.

Tang wijst er op dat vluchtelingen helemaal niet zo'n groot beroep doen op de beschikbare huizen als steeds beweerd wordt. "Minder dan tien procent van de woningen die toebedeeld worden, gaan naar statushouders." Hij stoort zich er dan ook enorm aan hoe de verkeerde voorstelling van zaken de verkiezingsstrijd blijft domineren. Daarbij is er geen aandacht voor een grotere oorzaak voor het huizentekort: het stemgedrag van de PVV.

"Sinds ik ben aangetreden houd ik een teller bij en de PVV heeft op het moment al tegen 4004 woningen gestemd. Dat is eigenlijk een veel groter probleem op dit moment, de PVV zegt nee." Dan gaat het om bewoners of ondernemers die zich verzetten tegen nieuwbouw in hun wijk. "Dat kan de automobilist zijn die een parkeerplek wil hebben, dat kan de omwonende zijn die het uitzicht wil hebben, dat kan een supermarkteigenaar zijn die een procedure start. Daar moet je wel doorheen breken."

PVV steunt die protesten voortdurend waardoor projecten niet van start kunnen gaan en de woningnood in stand blijft. De partij kan daar politiek een slaatje uit slaan door vervolgens vluchtelingen de schuld te geven, ook al hebben die er in werkelijkheid weinig mee te maken. Kiezers en nogal wat media trappen daar in en de partij spint er garen bij.

