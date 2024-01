Wilders voert Milders-act weer op en trekt paar kansloze voorstellen voorlopig in

Geert Wilders heeft enkele onhaalbare initiatiefwetsvoorstellen voorlopig ingetrokken. De wegens groepsbelediging veroordeelde PVV-leider hoopt zo het pad te effenen voor een succesvolle formatie met BBB, NSC en VVD. Het intrekken van de voorstellen is een symbolische stap. Er was toch al geen meerderheid voor de door de PVV voorgestelde maatregelen om bevolkingsgroepen rechten te ontnemen.

Dinsdag hervat informateur Ronald Plasterk de gesprekken met PVV, NSC, BBB en VVD op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. “Een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat”, is de eerste prioriteit voor Plasterk. Daarna wil hij verder praten over onderwerpen als migratie.

Uiteindelijk moet het gaan over de vorm van het kabinet. Volgens de Volkskrant laat Wilders de mogelijkheid open dat iemand anders dan hij premier wordt. “Omtzigt voerde in het najaar campagne met zijn wens om een zakenkabinet te formeren, met partij-onafhankelijke ministers die minder gebonden zijn aan de verhoudingen in de Tweede Kamer. Dat zou in zijn ogen het dualisme en de controlerende functie van de Tweede Kamer snel kunnen versterken. Plasterk zelf wordt in dat verband genoemd als mogelijke premier.”