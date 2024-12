PVV: Grootste fractie in de Tweede Kamer vreet vooral uit de staatsruif zonder verder iets te doen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 532 keer bekeken • bewaren

Het is vrijdag 6 december exact een jaar geleden dat de huidige Tweede Kamer werd geïnstalleerd. De PVV vormt daarin met 37 zetels de grootste fractie, maar de Kamerleden van de extreemrechtse partij zijn een groot deel van de tijd niet aanwezig. Zijn ze er wel, dan doen ze alsnog vrijwel niets. Dat meldt het AD dat de balans opmaakte.

PVV'er Vincent van den Born spant nog altijd de kroon. In september bleek al dat hij het minst productieve Kamerlid is. Hij heeft geen portefeuille en is dus eigenlijk niet meer dan een fractiemedewerker met een torenhoog salaris. In september stond de teller van zijn bijdragen in de Tweede Kamer op 0 en nu, drie maanden later staat die teller afgerond naar boven nog steeds op precies 0.

Van alle PVV-bijdragen in de Tweede Kamer komt een achtste op het conto van partijleider Geert Wilders, tevens het enige lid van de partij. Dat zijn totale spreektijd relatief hoog is, geeft een wat vertekend beeld van zijn werkelijke inbreng. De leider van de grootste coalitiepartij die vanuit het centrum van de macht probeert de rechtsstaat te ontmantelen krijgt namelijk onevenredig veel interrupties. Van de 408 debatten die er het afgelopen jaar in de plenaire zaal werden gevoerd, kwam er 178 keer geen enkele PVV'er opdagen.

Het AD schrijft:

Ter vergelijking: GroenLinks-PvdA heeft 25 zetels, twaalf minder dan de PVV, maar had 339 keer een spreker bij een plenair debat. Daarna volgen coalitiegenoten VVD (24 zetels, 317 plenaire spreekbeurten) en NSC (20 zetels, 310 plenaire spreekbeurten). De negenkoppige D66-fractie was vaker aan het woord dan de PVV: 243 keer.

In het voorjaar maakte het AD ook al een inventarisatie en ook toen was duidelijk dat de PVV het Kamerwerk het liefst oversloeg. PVV-minister Fleur Agema had daar toen een verklaring voor: haar fractiegenoten waren bijna allemaal nieuw in Den Haag, en waren zich nog aan het inlezen. Blijkbaar is de schrikbarende afname van de leesvaardigheid ook terug te vinden binnen de PVV-fractie, want na een inwerktijd van een jaar is er nog geen enkele verbetering waar te nemen.