PVV-niksnut die nog nooit aan een Kamerdebat heeft meegedaan vindt zichzelf toch heel waardevol

"Ik ben niet afwezig", zegt Vincent van den Born, het PVV-Kamerlid dat sinds zijn verkiezing aan geen enkel inhoudelijk debat heeft meegedaan. Van den Born zegt zich bezig te houden met "externe contacten van de fractie", bijvoorbeeld met lokale PVV-afdelingen.

Die taakomschrijving is een besluit van de PVV-fractie, maakt Van den Born duidelijk. "Ik denk dat als wij dat als fractie belangrijk vinden, dan is het voor ons een belangrijk punt, natuurlijk." Maar zelf staat hij er ook "heel erg achter". Van den Born verwacht "voorlopig niet" aan debatten mee te doen, zo laat ANP weten.

De enige woorden die Van den Born in de Tweede Kamer uitsprak, waren eind vorig jaar in een regeling van werkzaamheden: "Helemaal goed, voorzitter. Steun voor een debat." Onder meer in tv-programma Café Kockelmann was aandacht voor zijn afwezigheid. Van den Born is naast zijn Kamerlidmaatschap raadslid in Den Helder, maar ook daar is hij volgens het Noordhollands Dagblad vaker niet dan wel aanwezig.

Het hoge zetelaantal van de PVV na de laatste verkiezingen verraste ook de partij zelf. Halsoverkop moest er gekeken worden wie de minst grote nikskunners in het land waren die de Kamerzetels konden innemen. Het gevolg is dat er nu een keur aan PVV'ers in het parlement zit dat feitelijk niet veel meer doet dan infantiel op de tafeltjes roffelen als hun leider Wilders weer eens een afzeikmomentje heeft gehad.

Op de vraag wat eigenlijk het nut is van de Kamerzetel die uitvreter Van den Born inneemt, antwoordt hij: "De input vanuit het land is ook voor ons als fractie hier heel belangrijk."