PVV-fractie op ramkoers met eigen minister Agema; stemt opnieuw voor verbod op private equity in de zorg

PVV-minister Fleur Agema heeft dinsdag de wind van voren gehad van de Tweede Kamer, waaronder ook van haar eigen partij. Een Kamermeerderheid stemde opnieuw voor een verbod op investeringen van private equity in de zorg, iets waar Kamerlid Agema destijds fel tegen was, terwijl minister Agema onlangs nog verkondigde dit gewoon toe te blijven staan.

Het is niet de eerste keer dat de Kamer zich uitspreekt tegen de aanwezigheid van private investeerders in het zorgstelsel. Agema’s voorganger, Conny Helder (VVD), voerde desondanks geen verbod in omdat volgens haar deze investeerders juist bijdragen aan ‘betaalbare zorg’ en ook zou een verbod juridisch niet haalbaar zijn. Helder vond in haar opstelling toenmalig PVV-Kamerlid Fleur Agema fel tegenover zich.