PVV-minister Agema draait en is niet eerlijk en wil roofkapitalisten opeens niet meer weren uit de zorg Actueel • Vandaag

Er komt geen verbod op private equity in de zorg, laat minister Fleur Agema (PVV) van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten. Voor de totstandkoming van het kabinet-Wilders I maakte de PVV, met Agema als zorgwoordvoerder, zich juist hard voor zo'n verbod. Agema beweert nu dat het weren van roofkapitalisten uit de zorg "juridisch niet haalbaar" is. Dat meldt ANP.

Volgens veel partijen in de Tweede Kamer worden patiënten de dupe van deze groep investeerders die alleen maar uit zouden zijn op zoveel mogelijk winst maken, waarbij kwaliteit van de zorg ondergeschikt is. In een debat in april maakte de PVV, gesteund door NSC, nog duidelijk negatief te zijn over deze vorm van investeringen in de zorg. De VVD, de partij voor roofkapitalisten bij uitstek, was voor.

Volgens Agema zou een verbod op private equity ertoe kunnen leiden dat de financiering van onderdelen van de zorg moeilijker wordt. Ook zegt ze nu dat een algemeen verbod prikkels "tot innovatie en doelmatigheid in de zorg" wegneemt. Haar voorganger minister Conny Helder (VVD) zei in juni ook niets te willen weten van een verbod.

De oppositie heeft geen goed woord over voor het draaien van de PVV-minister. "De zorg is niet om mee te cashen. De gevolgen van de doorgeschoten marktwerking komen steeds meer op het bord van mensen met een zorgvraag terecht. Onvoorstelbaar dat juist Fleur Agema nu op de rem trapt", schrijft Harmen Krul (CDA) op X. "Private equity, dus sprinkhaankapitalisten die snel winst willen maken met zorggeld, hebben niks te zoeken in de zorg!", aldus Sarah Dobbe van de SP. "Eenmaal minister geen enkele nieuwe ambitie en gewoon doorgaan met de doorgeschoten marktwerking in de zorg", is de conclusie van PvdA-GroenLinks-Kamerlid Julian Bushoff.