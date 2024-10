PVV, BBB en VVD te belabberd om naar rondetafelgesprek over Afghaanse bewakers te komen

De coalitiepartijen PVV, BBB en VVD hebben het maandag af laten weten bij een rondetafelgesprek over het kabinetsbesluit om een groep Afghaanse beveiligers toch niet in Nederland op te vangen. Bij het gesprek in de Tweede Kamer uitten diverse betrokkenen forse kritiek op het besluit om af te zien van de eerder toegezegde hulp, schrijft dagblad Trouw .

““Dit is een dramatisch voorbeeld van een onbetrouwbare regering”, zegt Jean Debie, voorzitter van de vakbond VBM voor defensiepersoneel. “Nederland verliest hiermee bovendien aan internationaal aanzien.” Volgens Debie zal het bij toekomstige militaire missies lastiger worden om lokaal personeel te werven, als die medewerkers niet op Nederlandse garanties kunnen vertrouwen. “Ik voel een diepe verantwoordelijkheid voor deze mensen. Ze zijn in levensgevaar”, zegt oud-militair Hein van Rijckevorsel, die in Uruzgan intensief heeft samengewerkt met de Afghaanse beveiligers. Hij beschrijft hoe sterk de Nederlandse militairen voor hun veiligheid afhankelijk waren van die bewakers, die dag en nacht en met gevaar voor eigen leven in touw waren. “Het risico van wraakacties is enorm.””