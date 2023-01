PvdA-raadslid Rotterdam blijkt eigenaar tientallen huurwoningen, waaronder sterk verwaarloosde Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 476 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Gerard Stolk

Een gemeenteraadslid van de PvdA in Rotterdam blijkt eigenaar te zijn van tientallen huurhuizen. Een van die panden kwam in het nieuws vanwege de schokkende omstandigheden waaronder de huurders daar wonen. De lokale omroep Open Rotterdam onthulde in september:

Schimmel op de muren, stank, lekkage, nauwelijks meubels en geen koelkast. Zodra je binnenkomt bij dit Litouwse gezin in Rotterdam-Zuid, komt de schimmellucht je tegemoet. Met z’n vieren wonen ze op 60 vierkante meter in een huis waar al tientallen jaren geen onderhoud is gepleegd. “Mijn schoonmoeder huilt elke dag om onze situatie.”

Nu blijkt dat het bewuste pand eigendom is van PvdA-raadslid Narsingh Balwantsingh. Dat is ontdekt door de socialistische jongerenorganisatie Revolutionaire Eenheid en nu naar buiten gebracht door Open Rotterdam. Het raadslid blijkt maar liefst 23 panden te bezitten, met een totale waarde die in de miljoenen loopt.

Het Rotterdamse PvdA-raadslid zegt dat hij het pand niet heeft gezien. “Soms koop je een portefeuille waarvan je hoopt dat het leeg is. In dit geval had ik de afspraak dat het leeg was, dat bleek niet zo te zijn. Helaas ben ik daar niet scherp op geweest.” Volgens Balwantsingh kocht hij het pand zo’n anderhalf jaar geleden. Hij hoopte toen dat het leeg zou zijn zodat hij het snel kon opknappen. Er bleken alleen toch huurders in te zitten en de vergunningen om te verbouwen kreeg hij niet zo snel rond. (…) Balwantsingh bevestigt telefonisch inderdaad 23 adressen in bezit te hebben. Gegevens die op de Objectenlijst Persoon in het kadaster ook te zien zijn. “Ik probeer daar ook iets goeds mee te doen. Zo heb ik het pand aan de Slotboomstraat op kunnen knappen, dat was eerst een bedrijfspand, maar daar wonen nu huurders in.”

Balwantsingh verklaart tegenover Open Rotterdam dat hij als zzp'er werkzaam was in de media, onder andere voor de publieke omroep NTR, en dat hij de panden heeft gekocht "om toch iets van een pensioen te regelen". Hij heeft zijn bezit aangemeld bij zowel de partij als de gemeente. Hij zegt het beleid van zijn partij te steunen, dat zich keert tegen het buitensporig particulier bezit van huurwoningen. Hij stemt in de gemeenteraad ook volgens die lijn: " Daarvan zou je kunnen zeggen dat ik in mijn eigen vingers snij, maar ik vind het belangrijk om wat terug te doen en vind goed verhuurderschap ook belangrijk."

Het AD meldt dat Balwantsingh aanvankelijk woordvoerder van de partij was op de portefeuille Bouwen en Wonen maar daar na een half jaar van af is gehaald.

PvdA-fractievoorzitter Richard Moti zegt in een reactie altijd te hebben geweten van Balwantsinghs zakelijke activiteiten. ,,Er is niks mis mee om vastgoed te hebben, en ook niet om veel geld te hebben. Als je je maar aan de regels houdt", zegt Moti. ,,We moeten ook niet doen of hij een Van Haga of prins Bernhard is: een paar miljoen, dat is in het vastgoed peanuts. Hij zegt dat hij zich als verhuurder netjes aan de regels houdt, en huren vraagt die aansluiten bij het puntensysteem. Dan zie ik niet wat hier verkeerd aan is.”

De jongerenorganisatie Revolutionaire Eenheid bijt zich ondertussen vast in het grootschalig huizenbezit onder gemeenteraadsleden. “Wat we tot nu toe hebben is vooral informatie die terug te leiden is naar de raadsleden zelf. We ontvangen schrikbarende signalen over hoe politici met hun huurders omgaan. Er zal nog veel aan het licht komen. (…) Balwantsingh had het aan de kiezer moeten laten weten. En wat het belangrijkst is, dat zijn huurders goed kunnen wonen…” aldus de organisatie tegenover Open Rotterdam.

Op de eigen website verklaart de organisatie: Het einddoel van Revolutionaire Eenheid is een stad zonder huisjesmelkers. “Inkomen verdien je door eerlijk te werken, niet door huurders uit te melken. Huizen zijn om in te wonen, niet om te exploiteren.”