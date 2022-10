PvdA-Kamerlid Henk Nijboer verlaat per direct presidium

De kwestie rond Khadija Arib eist opnieuw een slachtoffer. Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) verlaat met onmiddellijke ingang het presidium, zoals het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heet. Hij zegt in een verklaring voortdurend aangesproken te zijn op het feit dat hij instemde met een onderzoek door de landsadvocaat naar de handelwijze van Khadija Arib in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. "Ik heb nog nooit zoveel kritiek gekregen als de afgelopen dagen." Nijboer stelt dat die kritiek niet zal verstommen en zijn functioneren als presidiumlid hinderen. Arib trad zaterdag onverwacht terug als Kamerlid. Ze verklaarde onder meer dat ze te weinig steun kreeg van fractiegenoten.