PvdA helpt kabinet omstreden handelsverdrag CETA door te voeren

De PvdA-fractie in de Senaat gaat het kabinet helpen het omstreden handelsverdrag CETA tussen Canada en de Europese Unie alsnog te ratificeren. Dat meldt de Volkskrant zondag. PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Ruud Koole laat in die krant weten dinsdag voor te stemmen waardoor het verdrag gered is van de ondergang. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer was tegen, net als GroenLinks met wie de partij een gedeelde senaatsfractie zal gaan vormen.

Als argument om voor te stemmen, schrijft Koole:

‘In de huidige instabiele wereld staat de op regels gebaseerde internationale rechtsorde onder druk en woedt op het Europese continent een oorlog. Het in stand houden en versterken van de band met Canada, dat net als ons land een groot voorstander van die internationale rechtsorde is, is daarom uitermate belangrijk.’

Oppositiepartner GroenLinks voert al jaren campagne tegen het verdrag. CETA biedt onder meer een mogelijkheid aan buitenlandse investeerders om schadeclaims in te dienen als zij vinden dat ze worden benadeeld door milieuregels. Die claims worden behandeld in een nog op te richten aparte rechtbank waar burgers of belangenorganisaties geen toegang tot hebben.

Deze week schreven PvdA-leden Niesco Dubbelboer en Rosanne Rootert op Joop een open brief aan de senaatsfractie om hen te bewegen vooral tegen het verdrag te stemmen. Daarin schreven zij:

‘De stemming over CETA is een bepalend moment voor Europa én voor de PvdA. Het progressieve deel der natie wil ander beleid en niet nog meer macht voor multinationals. Het klimaat verdient bescherming en niet nog meer bedreiging. We verdienen meer democratie, niet minder. De wereld verdient betere handelsverdragen. Vóór CETA stemmen betekent doorgaan op de oude, verkeerde weg. Vandaar deze dringende oproep aan jullie: stem tegen CETA en kies voor een democratische, duurzame en sociale samenleving.’