PvdA erkent fouten in klachtenprocedure, Van Dijk keert niet terug in de Kamer

Het PvdA-partijbestuur erkent dat er fouten zijn gemaakt in de behandeling van de klachten over Gijs van Dijk. Na klachten over gedragingen van het Kamerlid besloot deze terug te treden en de uitkomst van een onderzoek af te wachten. In juni werd een rapport uitgebracht dat de klachten klopten en werd Van Dijk voor een periode van vier jaar geschorst voor het bekleden van partijfuncties.

Van Dijk ging tegen die beslissing in beroep. De beroepscommissie van de partij oordeelde eerder deze maand dat procedurele fouten zijn gemaakt bij het uitvaardigen van de sancties tegen Van Dijk. De schorsing moest volgens de commissie daarom ongedaan gemaakt worden. Het partijbestuur wees die beslissing af maar komt daar nu op terug. In een verklaring wordt gesteld:

Het partijbestuur erkent het besluit van de beroepscommissie van de PvdA en neemt de beslissing van deze commissie van maandag 17 oktober 2022 over om de opgelegde maatregel van 2 juni 2022 te vernietigen. Het erkent eveneens dat het proces waarmee met de meldingen is omgegaan op verschillende momenten onzorgvuldig is verlopen. Hiervoor maakt het partijbestuur zijn excuses.

Gijs van Dijk dreigde eerder nog de zetel op te eisen die vrijkomt als Khadija Arib de Kamer naar verwachting volgende weekl verlaat. De partij zou die zetel dan kwijtraken aangezien de fractie niet wil dat Van Dijk terugkeert. Van Dijk ziet daar nu van af, zo blijkt uit de verklaring:

"Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt sluit ik een zeer lastige periode af. Alles afwegend wil ik nu een nieuwe start maken. Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor."