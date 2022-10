Partij van de Affaires: geschorst Kamerlid Gijs van Dijk dreigt zetel Khadija Arib op te eisen Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Ex-Kamerlid Gijs van Dijk, die de Kamer verliet nadat hij in opspraak raakte, wil de zetel opeisen die vrijkomt als zijn voormalig fractiegenoot Khadija Arib vertrekt. Dat heeft hij verklaard tegenover EenVandaag. Hij zegt dat eventueel te doen als eenmansfractie. "Ik sluit de Groep-Van Dijk niet uit, maar het heeft absoluut geen voorkeur." Het zou het totaal aantal fracties in de Tweede Kamer op 21 brengen.

De kwestie is een nieuw hoofdpijndossier voor de PvdA. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent noch de fractie zien een terugkeer van Van Dijk vooralsnog zitten. Sent heeft zich wel bereid getoond een gesprek met Van Dijk te voeren.

Naar aanleiding van klachten over misdragingen door Van Dijk heeft de partij eerder dit jaar een gespecialiseerd bureau onderzoek laten doen, dat concludeerde dat de verklaringen over het laakbare gedrag van de politicus onderbouwd en aannemelijk waren. Op basis van het rapport heeft het partijbestuur daarop geconstateerd dat Van Dijk zich schuldig heeft gemaakt aan gedrag dat in strijd is met de gedragscode van de PvdA. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent verklaarde: "De bevindingen van het onafhankelijk onderzoek zijn verdrietig en ernstig en op geen enkele manier te verenigen met de positie van volksvertegenwoordiger namens de PvdA." Hij werd als sanctie geweerd uit iedere partijfunctie voor een periode van vier jaar.

Van Dijk is tegen die beslissing in beroep gegaan. Deze week oordeelde de beroepscommissie dat er procedurele fouten zijn gemaakt bij het uitvaardigen van de sancties tegen Van Dijk. De schorsing moest volgens de commissie daarom ongedaan gemaakt worden. Sent en de fractie stellen zich tot nu toe op het standpunt dat gezien het gedrag van Van Dijk en het rapport daarover van een terugkeer in de fractie geen sprake kan zijn.

Van Dijk bestreed de conclusies direct. Hij verklaarde dat de klachten komen van drie vrouwen met wie hij relaties heeft gehad en zegt nu tegen EenVandaag: "Dit is een operatie 'kapotmaken'. Dit is niet een operatie om de waarheid boven tafel te krijgen." EenVandaag-commentator Joost Vullings beweerde in de uitzending dat de klachten zouden gaan over "het wekken van verkeerde verwachtingen binnen relaties". Een van de vrouwen die meegewerkt heeft aan het onderzoek, kunstenares Tinkebell, bestreed dat direct na de uitzending openlijk. Zij stelt dat de klachten juist niet gaan over privé- of relatiekwesties.

De conclusies van het onderzoek ondersteunen haar weerlegging: "De ontkenning van de heer Van Dijk dat hij ooit enige norm geschonden zou hebben en zijn stelling dat zijn gedrag zich louter in de privésfeer heeft voltrokken, acht Bezemer & Schubad niet overtuigend in het licht van de opbrengst van het onderzoek. (…) Moraal is ook niet waar Bezemer & Schubad het gedrag van de heer Van Dijk aan heeft getoetst."

Van Dijk en zijn advocaat eisen dat het geheime rapport alsnog openbaar gemaakt wordt terwijl betrokkenen hebben meegewerkt aan het onderzoek op voorwaarde van geheimhouding, zoals overigens gebruikelijk bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Ondertussen heeft het presidium van de Tweede Kamer, onder leiding van Vera Bergkamp, besloten dat het onderzoek naar haar voorgangster, Tweede Kamerlid Khadija Arib, uitgevoerd gaat worden door particulier recherchebureau Hoffman. "Hoffmann gaat na of dat waar Arib in twee anonieme brieven van is beschuldigd „daadwerkelijk heeft plaatsgevonden”. Daarnaast gaan de onderzoekers de aard en omvang van de verwijten inventariseren, en die toetsen aan de wet- en regelgeving over gedragsregels," schrijft NRC.