PvdA en GroenLinks: geen steun voor kabinet zonder 'linkse en groene agenda'

Ook zei Klaver niet akkoord te gaan ‘met kleine wijzigingetjes’. Eerder al had de kersverse PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken gezegd pas met het kabinet in gesprek te gaan als het minimumloon verhoogd wordt tot 14 euro per uur en schijnconstructies die de arbeidsvoorwaarden ondermijnen aangepakt worden. Samen met GroenLinks wil ze ook dat de coalitie vermogen zwaarder belast. Daarnaast willen de partijen dat de “wildwest-situatie” op de huurmarkt wordt aangepakt en de huurprijzen stevig worden verlaagd.

Omdat het kabinet zetels te kort komt in de Eerste Kamer, gaat het deze week in gesprek met oppositiepartijen om te kijken waar er steun voor de begrotingsplannen kan worden gevonden. Een andere route voor het kabinet is over extreemrechts, namelijk via JA21. Die partij wil onder meer dat het stikstoffonds van tafel gaat en dat de Groningse gaswinning doorgaat.