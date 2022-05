PvdA en GroenLinks praten gezamenlijk met kabinet, eisen verhoging minimumloon

drs. H.C. Queyncken Tollaert

9 mei 2022 - 10:27

Het is lang geleden dat er echte beweging in de Nederlandse politiek was. Het algemene beeld placht zo lang te zijn: reactionair en rancuneus rechts afbraakbeleid, zonder enige goede wil, boordevol met ressentiment. Ik denk aan Balkenende, die een wel heel slecht CV heeft. 'Na het zuur komt het zoet', hield die vrome hypocriet ons voor. Ondertussen gaf hij van harte medewerking aan de gigantische oorlogsmisdaad in Irak. Dat zoet kwam er nooit. Integendeel. Al in het prille begin van het derde millennium begon de destructie van de sociale voorzieningen, en van een humane regelgeving voor bouw en verhuur van betaalbare woningen; tevens startte de ontmanteling van tal van publieke voorzieningen in het algemeen. Het zuur van Jan Peter Balkenende bleek koningswater te zijn voor al het bindweefsel van onze samenleving. Onze v/h sociaaldemocratische partijen werkten met overgave mee aan alle kapotmakerij (men denke aan de partipatiewet). ------- En dan nu, eindelijk, dit? Er lijkt warempel iets aan de hand te zijn...