Punkband Vulva bedreigd vanwege nummer over abortus Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 286 keer bekeken • bewaren

De Rotterdamse punkband Vulva wordt bedreigd vanwege het nummer over abortus ‘Kill the Baby’, meldt NRC. De bedreigingen zijn begonnen na de albumpresentatie eind augustus in Arminius in Rotterdam.

De band kwam recent in het nieuws omdat de ChristenUnie en de SGP Kamervragen hebben gesteld over ‘Kill the Baby’. De christelijke Kamerleden noemen de muziek “ronduit schokkend” en hekelen de bijbehorende videoclip “waarin abortus als iets feestelijks wordt gepresenteerd”.

Ook willen de Kamerleden weten “welke grenzen er zitten voor publieke media om te berichten over gewelddadige en kwetsende kunstuitingen”. Minister Ernst Kuipers (D66) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) zullen binnenkort dus laten weten of Joop.nl eigenlijk wel over onderstaande clip mag schrijven.