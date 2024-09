Protest neemt toe tegen leegstaande tweede huizen die woningnood aanjagen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 465 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Sebastian We

De woningnood is niet alleen in Nederland groot maar ook in andere landen. De Nederlandse kiezers hebben zich door volksmenners Wilders en Yesilgöz weliswaar wijs laten maken dat asielzoekers daar de schuld van zijn maar die hebben daar amper wat mee te maken. Slechts 10 procent van de sociale huurwoningen wordt beschikbaar gesteld voor erkende vliuchtelingen.

Een van de ongenoemde oorzaken is de opkomst van verhuursites als Airbnb die het hebben van twee, drie of meer huizen tot een makkelijke en lucratieve inkomensbron maken. In Frankrijk zin burgers helemaal klaar met dit misbruik van de schaarse woonruimte, die een eerste levensbehoefte is.

De cijfers liegen er niet om. Een op de tien koophuizen in Frankrijk is een tweede huis. De meeste daarvan zijn eigendom van Fransen maar ook buitenlandse vakantievierders azen op het vastgoed. In sommige gebieden ligt de verhouding nog veel meer uit het lood en komen de lokale bewoners ernstig in de problemen door deze praktijken, schrijft The Local.

In Bretagne is de linkse partij Union démocratique brétonne (UDB) een petitie gestart tegen een website van een bank waarmee mensen worden aangemoedigd een tweede huis in de regio aan te schaffen. UDB wijst er op dat veel lokale bewoners daardoor geen huis meer kunnen bekostigen omdat de prijzen worden opgedreven. "Bretagne heeft geen tekort aan huizen. De waarheid is dat honderdduizenden huizen negen maanden per jaar leeg staan."

De bank wijst iedere verantwoordelijkheid af. "Wij zijn niet degenen die de markt veroorzaken, het zijn de kopers die dat doen. Wij ondersteunen hen alleen maar." De bank beweert dat het gaat om slechts 1,6 procent van hun bestand. In werkelijkheid neemt het bezit van tweede huizen toe, onder meer als gevolg van de klimaatcrisis waardoor steden en de zuidelijke delen van Frankrijk in de zomer onleefbaar worden door de hitte. Volgens onafhankelijke cijfers is in Bretagne inmiddels 13,3 procent van de woningen een tweede huis. Op de eilanden voor de kust is de situatie nog dramatischer. Daar is tot 70 procent van de woningen in handen van vakantiebewoners. Prijzen zijn door de ontwikkeling verdrievoudigd.

Boze burgers hebben de afgelopen maanden al gesloten luiken van tweede huizen beklad. In Névez werd naar zwaardere middelen gegrepen en werd de auto van een tweedehuiseigenaar in brand gestoken. Die actie werd geclaimd door de Bretonse bevrijdingsbeweging FLB (Front de libération de la Bretagne), een linkse groepering die in de jaren '60 werd opgericht.

Een andere groepering, Douar Ha Frankis, gebruikt zachtere middelen en plakt posters op Airbnb-woningen, vooral in de festivalperiode. Zij eisen de instelling van quota om de hoeveelheid tweedehuizen te beperken per regio.

Het probleen beperkt zich niet tot Bretagne. Op Corsica biivoorbeeld is een derde van de huizen bezit van vakantievierders. Volgens Le Monde worden dergelijke huizen steeds vaker in brand gestoken door boze bewoners.

Hoeveel mensen in Nederland een tweede huis hebben is niet bekend. Volgens schattingen gaat het om 5 procent van het totale aantal woningen. Dat zou betekenen dat er 400.000 woningen niet gebruikt worden voor primaire bewoning. Het tekort aan woningen bedraagt 401.000 huizen.