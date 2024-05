Geblunder met Plasterk vertraagt vorming kabinet Wilders

Ronald Plasterk is voor de partijen die deel willen nemen aan het kabinet van Wilders een groeiend probleem. Dat meldt de NOS op basis van vertrouwelijke gesprekken met ingewijden. Er wordt gesproken over "de hoogste alarmfase" omdat zelfs de totstandkoming van het kabinet in gevaar dreigt te komen. Extra reden voor de bezorgdheid is dat Plasterk zelf denkt dat er amper iets aan de hand is. Dat zou duidelijk zijn geworden tijdens een 'goedmaak'-gesprek tussen de pedante professor en NSC-leider Pieter Omtzigt. "Bronnen bij NSC vertellen wel dat Plasterk zich niet erg bewust zou hebben getoond van de ernst van de situatie rond het patentonderzoek."