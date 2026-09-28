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PRO wil recht op abortus in de Grondwet

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
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vliegenthart

PRO-Kamerlid Lisa Vliegenthart dient maandag een initiatiefwetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Als dat lukt, wil de partij daarna proberen om het recht op abortus op te nemen in de Grondwet.

Abortus is nu legaal in Nederland zolang er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die staan opgesomd in het wetboek van strafrecht. Tegenover de NOS ligt Vliegenthart haar plannen toe:

Dit is ontzettend belangrijk omdat abortus zorg is, en zorg heeft wat mij betreft niets binnen het Wetboek van Strafrecht te zoeken. Daarom willen we abortus uit het Wetboek van Strafrecht verwijderen en in de zorgwetten opnemen.

Volgens Vliegenthart is het nodig om het recht op te nemen in de Grondwet. Ze wijst daarbij op de Verenigde Staten, waar het Hooggerechtshof recent een streep zette door het federale recht van vrouwen om zelf te beslissen over zwangerschapsafbreking. “Die druk is er in Europa en Nederland ook. Daarom is verankering in de Grondwet een belangrijke volgende stap”, aldus Vliegenthart.

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actueel, abortus, pro, lisa vliegenthart

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