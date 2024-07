Pro-Poetinwappies zitten er weer naast: raket op kinderziekenhuis kwam écht uit Rusland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 341 keer bekeken • bewaren

Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid. Dat cliché werd maandag weer eens bewaarheid toen Rusland het grootste kinderziekenhuis van Oekraïne bombardeerde. Pro-Russische accounts en nuttige idioten in het Westen wisten niet hoe snel ze op sociale media moesten melden dat het ziekenhuis in werkelijkheid was geraakt door een Oekraïense Patriot-raket.

In werkelijkheid werd het ziekenhuis natuurlijk geraakt door een door Rusland gelanceerde Kh-101-kruisraket, zo melden de open source-onderzoekers van Bellingcat. De onderzoekers bestudeerden de beelden van de aanval op sociale media en raadpleegden raketexperts. Die herkennen op de beelden stuk voor stuk de Kh-101-kruisraket. De deskundigen weerspreken bovendien dat het zou gaan om een in de VS geproduceerde AIM-120-raket: een theorie die ook online werd verspreid.

De Verenigde Naties komen eveneens tot de conclusie dat er bij de aanval een kruisraket is ingezet die alleen door de Russische strijdkrachten wordt gebruikt, schrijft VRT NWS.