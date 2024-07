Oorlogsmisdadiger Poetin bombardeert grootste kinderziekenhuis Oekraïne

Voormalig Rusland-correspondent Olaf Koens wijst erop dat het Okhmatdyt-ziekenhuis de enige plek in Oekraïne is met een gespecialiseerde oncologische afdeling. Hij plaatst een foto van jonge kankerpatiënten die nu buiten worden behandeld.

“Poetin is een serie-oorlogsmisdadiger”, schrijft D66-Kamerlid Jan Paternotte in een reactie op de gruwelijke aanval. “Het is tijd voor meer luchtafweer en F16’s voor Oekraïne. En deze misdaden mogen we nooit, nooit vergeten.”