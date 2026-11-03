PRO niet akkoord met flutplan kabinet-Jetten om allerrijksten weer met miljarden te spekken Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 2804 keer bekeken • Bewaren

Het belastingplan dat het kabinet-Jetten op de bonnefooi naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, kan zoals te verwachten viel niet op de goedkeuring van de progressieve partijen rekenen. Het minderheidskabinet koos daarvoor omdat het niet was gelukt om voor het aan alle kanten rammelende plan een meerderheid in de Kamer te vinden. 'We zien het wel,' zei VVD-leider Dilan Yesilgöz daarover. Onverantwoord, noemen zowel Jesse Klaver (PRO) als Laurens Dassen (Volt) het.

Klaver noemt het onacceptabel dat er miljarden naar "de allerrijksten" gaan. Hij wil woensdag hierover debatteren met premier Rob Jetten en met aanpassingen komen. Dat schrijft het ANP dinsdag. Volgens Klaver getuigt het van "een volstrekt gebrek aan leiderschap" dat het kabinet een belastingplan naar de Tweede Kamer stuurt zonder dat daar een meerderheid voor is. "Het kabinet zegt tegen de Kamer: succes ermee."

Dat PRO dit plan niet gaat steunen, mag volgens Klaver dan ook "geen verrassing zijn". Hij pleit al langer samen met Volt voor een verschuiving van belastingen op werk naar belastingen op vermogen. Ook Laurens Dassen van Volt kan het belastingplan "in deze vorm niet steunen". Hij trekt samen op met PRO in dit dossier. Hij vindt het "onverantwoord" dat het kabinet het belastingplan naar de Tweede Kamer stuurt zonder dat er een meerderheid voor is. Hij noemt dat "zeer risicovol". Het toont volgens Dassen een gebrek aan daadkracht en regie bij het kabinet.

Ook op extreemrechts kan het plan niet zonder meer op bijval rekenen. De Forum-verlaters van JA21 hadden harde eisen gesteld aan het minderheidskabinet in ruil voor een akkoord. Die zien ze volgens Joost Eerdmans (JA21, ex-CDA, ex-LPF, ex-EénNL, ex-Leefbaar Capelle, ex-Leefbaar Rotterdam, ex-FvD) niet of te weinig terug. Samen met extremistische bondgenoten BBB en SGP had de partij van Eerdmans geëist dat het kabinet harder zou optreden tegen immigratie, stikstofregulering en vrouwenrechten.

PVV-afsplitser en vuurwapengevaarlijke extremist Markuszower ziet wel mogelijkheden in het kabinetsplan. Met zijn zevenkoppige afsplitsfractie kan hij doorslaggevend zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer, nu ook ChristenUnie en 50PLUS "voorzichtig positief" zijn. Daarmee is het kabinet er nog niet: voor een meerderheid in de Senaat heeft de VVD-coalitie van Rob Jetten namelijk niets aan de steun van deze partijen.