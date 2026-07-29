PRO-leider Klaver: 'Stilte van kabinet' rond fascistische terreur Engelen is 'onbegrijpelijk' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1237 keer bekeken • Bewaren

Het voltallige kabinet, met premier Jetten voorop, lijkt het zomerreces aan te grijpen om zich gewoon maar niet meer met het land te bemoeien. In elk geval niet waar dat de domrechtse meute mogelijkerwijs voor het hoofd stoot. Terwijl in Engelen de fascistische vreemdelingenhaat zich inmiddels heeft verspreid van de opvanglocaties naar buurtbewoners die zich uitspreken voor een gastvrije samenleving, blijft het vanuit de regering doodstil. PRO-leider Jesse Klaver roept de bewindslieden daarom nu op om eindelijk een tegengeluid af te geven.

"Kabinet, zwijg niet.

Een woning van een Syrisch gezin die voor de vierde keer wordt vernield. Voor de vierde keer…

Bewoners in Engelen die worden geïntimideerd, omdat ze zich uitspreken voor een menswaardige opvang.

Huizen met een poster van Vluchtelingenwerk die worden beklad met scheldwoorden.

Hoe haal je het in je kop om zoiets te doen? Het is te krankzinnig voor woorden wat we de afgelopen dagen hebben gezien. En bovenal gevaarlijk. Mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen buurt. Die uit voorzorg maar posters van het raam halen omdat ze bang zijn.

En het staat helaas niet op zichzelf. Al maanden zien we een patroon van intimidatie, bedreigingen, vernielingen en geweld, soms zelfs extreemrechts geweld, rond de opvang van vluchtelingen. Telkens lijkt de grens verder op te schuiven. Telkens moeten we maar doen alsof dit normaal is. En telkens verzaakt dit kabinet op tijd of überhaupt te reageren.

Ook nu weer. De stilte van het kabinet is onbegrijpelijk. Geen moreel leiderschap. Geen veroordeling van dit soort intimidatie, brandstichting en geweld. Geen grens die wordt gesteld: politieke meningsverschillen mogen nooit ontaarden in het terroriseren van mensen of het intimideren van medeburgers. Niks.

Het kabinet slaapwandelt richting verdere escalatie. Want wie niet consequent normeert, wie geen grens stelt, laat de indruk ontstaan dat die grens er niet is. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want geweld begint zelden uit het niets. Het krijgt ruimte als mensen het idee hebben dat intimidatie wordt gedoogd, en haat en ontmenselijking niet worden tegengesproken.

Natuurlijk mag je van mening verschillen over het asielbeleid. Maar daar gaat dit allang niet meer over. Dit gaat over een maatschappelijke sfeer waarin angstbeelden worden aangewakkerd, mensen steeds vaker als bedreiging worden neergezet en intimidatie en geweld daardoor gemakkelijker gelegitimeerd worden. En over de vraag of onze politici nog wel de moed hebben om daartegen op te staan. Of dat ze blijven zwijgen terwijl de norm steeds verder verschuift en de samenleving steeds verder verhardt.

Het kabinet en voorop de premier hebben de plicht een grens te trekken. Niet morgen. Niet nadat de volgende woning is beklad of de volgende brand is gesticht. Maar nu. Woorden doen ertoe. En zwijgen uiteindelijk ook."