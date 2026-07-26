AZC-haters richten spoor van vernielingen aan bij dorpsbewoners die vluchtelingen willen helpen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 861 keer bekeken • Bewaren

De Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven worden al langer geteisterd door raddraaiers die 'protesteren' tegen de komst van een opvangcentrum voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Nu is een nieuw dieptepunt bereikt door groostchalige vernielingen aan de eigendommen en woningen van inwoners die voorstander zijn van opvang.

Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met teksten als 'AMV nee ...' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting voor Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De bekladdingen lijken daarom alles te maken te hebben met de discussie over de komst van een opvang voor jonge asielzoekers in Engelen. Dat laatste bevestigt de politie. "Het lijkt erop dat woningen van voorstanders van het azc en andere goederen van voorstanders zijn beklad", laat een woordvoerder in een reactie aan Omroep Brabant weten. Ze geeft aan dat er ook al een aantal aangiftes is opgenomen.

De gemeente Den Bosch, waar de dorpen deel van uit maken, heeft in april bepaald dat op in een voormalig politiebureau gevestigd op een bedrijventerrein, vijftig minderjarige vluchttelingen opgevangen gaan worden. Tegen dat besluit zijn protesten georganiseerd die al eerder op gewelddadigheden uitliepen. De ME moest verscheidene malen ingrijpen om de openbare orde te herstellen. In mei trok PVV-Kamerlid Geert Wilders naar het dorp om de protesten te ondersteunen.

De burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, veroordeelt de vernielingen scherp tegenover Omroep Brabant:

Mensen voelen zich al een aantal maanden geïntimideerd door een groep, laat de burgemeester weten. Dit gaat volgens hem over borden, over vlaggen en over de wijze waarop ze bejegend worden in appgroepen. "Het ronddelen van namen en telefoonnummers van mensen... Dat gaat niet meer over het verschillen van mening, dit gaat over het moedwillig creëren van een onveilige omgeving. Omdat je toevallig een andere mening hebt over een opvanglocatie. Ik vind dat we als gemeente, als bestuur en als rechtsstraat moeten zeggen: tot hier en niet verder. Dit kán niet. Dit is crimineel gedrag en moet hard aangepakt worden."

Wat de bekladdingen extra grimmig maakt, is het gerichte karakter ervan. De daders lijken gebruik te hebben gemaakt van een adressenlijst van mensen die oproepen tot tenminste een normale dialoog over het asielvraagstuk. Opvallend is dat de leuzen zich vaak richten tegen vrouwen en Mikkers noemt dit helemaal uiterst zorgelijk: „Als je de termen ziet die op de huizen zijn geschilderd, gaat dat niet over mannen. Dat is extra verwerpelijk.”