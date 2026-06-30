PRO gematigd positief over stikstofplannen, maar: ‘Afzwakking onacceptabel’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • Bewaren

PRO noemt de stikstofplannen van het kabinet-Jetten “een stap in de goede richting”. Om die reden zal de centrumlinkse oppositiepartij de kabinetsvoorstellen steunen. “We hebben nu de kans om te zorgen dat de woningbouw op gang komt, de natuur herstelt en boeren eindelijk duidelijkheid krijgen”, aldus Jesse Klaver.

Met de steun van PRO is er in ieder geval in de Tweede Kamer een meerderheid voor de voorstellen. Ook in de Eerste Kamer is die meerderheid in zicht – zeker als constructieve oppositiepartijen als Volt of de ChristenUnie zich ook achter de plannen scharen.

Nadat BBB in het kabinet-Schoof alles in het werk stelde om het herstel van de natuur te frustreren, probeert minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) de stikstofuitstoot met een pakket aan maatregelen omlaag te brengen. Niettemin had PRO graag gezien dat het rechtse minderheidskabinet ambitieuzer was geweest. Een verdere afzwakking van de plannen is daarom niet acceptabel, waarschuwt PRO.

“Na jarenlange stilstand, is het tijd voor échte oplossingen”, schrijft Klaver op Bluesky. De vraag is of de kabinetsplannen daadwerkelijk een echte oplossing bieden. Diverse milieuorganisaties wezen er na de presentatie van de voorstellen al op dat het kabinet onvoldoende maatregelen neemt om Nederland van het stikstofslot te halen.

“De emissiereductiedoelen van het kabinet zijn onvoldoende scherp om de in de wet vastgelegde doelen voor 2030 en 2035 te halen”, aldus Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland, trekt dezelfde conclusie: “Het eerlijke verhaal is dat de uitwerking en het tempo duidelijk een politiek compromis zijn: het stikstofvonnis wordt vijf jaar naar achteren geschoven en de wettelijke stikstofdoelen worden geschrapt.”

PRO deelt de kritiek. De partij had de voorkeur gegeven aan een strengere norm voor het maximumaantal koeien per hectare (2,6 koeien in de kabinetsplannen). Eerder werd er bijvoorbeeld nog gesproken over 2,1 koeien per hectare. Ook betreurt PRO het dat er in de kabinetsplannen pas in 2035 sancties volgen als de stikstofreductiedoelen niet worden gehaald.

De vraag is bovendien of het naar achteren schuiven van het reductiedoel juridisch wel houdbaar is. PRO waarschuwt dan ook: “Als uit doorrekeningen van PBL of juridische analyses van de Raad van State blijkt dat dit pakket onvoldoende is, zal het aangescherpt moeten worden.”