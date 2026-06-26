Johan Vollenbroek: kabinetsplannen onvoldoende om Nederland van het stikstofslot te halen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 397 keer bekeken • Bewaren

Natuur- en milieuorganisaties reageren gematigd positief op de stikstofplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd. Zo spreekt Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek van “stappen in de goede richting”. Tegelijkertijd waarschuwt de natuurbeschermer dat Nederland voorlopig niet van het stikstofslot afkomt. Daarvoor zijn de voorstellen “niet ingrijpend en daadkrachtig genoeg”.

Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland, deelt die conclusie. “We zijn opgelucht dat er na jaren van stilstand, dankzij het kabinet-Jetten, eindelijk weer beweging komt in het stikstofdossier”, stelt zij. “Maar het eerlijke verhaal is dat de uitwerking en het tempo duidelijk een politiek compromis zijn: het stikstofvonnis wordt vijf jaar naar achteren geschoven en de wettelijke stikstofdoelen worden geschrapt. Onze kwetsbare natuur krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd.”

De milieubeschermers wijzen erop dat de wettelijke stikstofdoelen buiten bereik blijven. “De emissiereductiedoelen van het kabinet zijn onvoldoende scherp om de in de wet vastgelegde doelen voor 2030 en 2035 te halen”, constateert Vollenbroek bijvoorbeeld. Het kabinet heeft de doelen voor 2030 volledig losgelaten en voldoet ook niet aan de doelen voor 2035.

De gevolgen van het tekortschietende pakket maatregelen zijn groot. “Voor boeren en andere sectoren wordt de onzekerheid niet weggenomen”, analyseert Vellekoop. “Om meer natuur weerbaar te maken en Nederland daadwerkelijk weer van het slot te halen is nog voor 2030 méér nodig, zoals een snelle aanpak van piekbelasters.”

Ook Vollenbroek is verbijsterd dat het kabinet de piekbelasters niet aanpakt. Hij is bovendien kritisch op de plannen om de om de zogeheten kritische (stikstof)depositie waarden (kdw’s) uit de wet te halen. Hij noemt dat “onnodig en onhandig zolang er geen andere wetenschappelijke en juridisch erkende manier is om de gevoeligheid van Natura 2000-gebieden voor stikstof in beeld te brengen”.

“De plannen ademen nog steeds de geest van vrijwilligheid, en dat heeft in de afgelopen jaren niet gewerkt”, aldus Vollenbroek. “De noodzaak van meer regie wordt door het kabinet-Jetten erkend, maar dit is niet overtuigend uitgewerkt.”