PRO bindt de strijd aan met Big Tech: verbod op eindeloos scrollen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 785 keer bekeken • Bewaren

PRO-Kamerlid wil Barbara Kathmann wil de dubieuze verdienmodellen van Big Tech aan banden leggen. Ze dient maandag een wetsvoorstel in om schadelijke algoritmes aan te pakken. Zo moet er onder meer een einde komen aan eindeloos scrollen of snelle aankopen, meldt de NOS .

"Als consument verdienen we betere bescherming", zegt ze. "Deze wet moet ervoor zorgen dat alle manipulerende trucjes die ons verslaafd maken, die ons geld laten uitgeven en veel te veel tijd online laten doorbrengen, eruit gaan in Nederland."

Deze zomer kwam Meta een schikking overeen met een groot aantal Amerikaanse staten vanwege de verslavende features in apps als Instagram en Facebook. Het sociale-mediabedrijf betaalt daar 17,1 miljard dollar en beloofde zijn apps in de VS aan te passen.

Het wachten is nu op Europese maatregelen, maar dat wachten duurt Kathmann te lang. Ze werkt samen met parlementariërs in diverse andere EU-lidstaten die eveneens maatregelen willen nemen tegen verslavende apps.