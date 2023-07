Prestigieuze bank sluit rekening Brexiteer Nigel Farage, al dan niet vanwege Russische inkomsten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

Brexit-aanjager, racist en beroepsleugenaar Nigel Farage is zijn bankrekening kwijt bij het prestigieuze Coutts. Volgens een woordvoerder van de bank zijn de rekeningen van Farage om “economische redenen” gesloten. Saillant detail: de sluitingen volgen op een beschuldiging in het Britse parlement dat Farage alleen al in 2018 meer dan een half miljoen pond aan inkomsten had via Russia Today, het staatsmedium van het Kremlin.

Coutts, bankier voor de allerrijksten, verlangt van zijn klanten dat er ten minste 1 miljoen pond (ongeveer 1,68 miljoen euro) via de bank wordt belegd, of dat er minstens 3 miljoen pond op de spaarrekening staat. Volgens Farage is zijn rekening gesloten omdat hij er “ongewenste meningen” op zou nahouden. De bank bestrijdt dat en zegt dat Farage simpelweg niet meer in het klantenprofiel past. De extreemrechtse politicus heeft een rekening aangeboden gekregen bij een reguliere bank, een dochteronderneming van Coutts.

Farage zelf houdt vol dat hij is gedumpt en geen nieuwe bankrekening kan openen om politieke redenen is. Hij zou te horen hebben gekregen dat hij op de PEP-lijst staat, Political Exposed Persons. Dat betreft mensen die invloedrijke functies bekleden en scherp in de gaten worden gehouden of ze zich niet schuldig maken aan omkoping, witwassen of corruptie.