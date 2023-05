Zelfs Nigel Farage erkent nu dat de Brexit een mislukking is

Nigel Farage, de politicus die de campagne leidde om het Verenigd Koninkrijk uit de EU te werken, geeft nu toe dat de Brexit een mislukking is. De Britten zijn op veel niveau's, met name ook economisch, veel slechter af dan de landen die wel lid zijn van de EU. In een interview met BBC Newsnight moet Farage, tegenwoordig een goed verdienende presentator bij een uiterst conservatieve tv-zender, erkennen dat zijn land er slecht voorstaat. "Brexit is mislukt". Hij tracht nog onder zijn falen uit te kruipen door te beweren dat voor hem de Brexit bewijst dat Britse politici "net zo nutteloos zijn als de commissarissen in Brussel". Hij weigert te erkennen dat de Britten nu beter af waren geweest als ze in de Unie waren gebleven.