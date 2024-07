Premier Schoof noemt Esmah Lahlah een mens

Toch heeft deze premier, ook al probeert hij de redelijkheid te vertegenwoordigen in een poel van waanzin, zichzelf ontmaskerd. Dat deed hij tijdens het incident met het Kamerlid Esmah Lahlah, dat zich met haar hoofddoek in de Kamerbankjes had gewaagd. Schoof sprak: "Ik kijk haar graag in de ogen omdat ik haar waardeer als Kamerlid. Ik weet wat zij heeft gedaan in Brabant. Echt fantastisch. En dat U een hoofddoek om heeft maakt voor mij helemaal niets uit. U bent voor mij gewoon een mens."