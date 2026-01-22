Premier Groenland heeft geen idee wat Rutte en Trump achter zijn rug om hebben besproken Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 150 keer bekeken Bewaren

De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen zegt niet te weten wat Donald Trump en Mark Rutte woensdag hebben afgesproken over zijn land. Trump meldde een deal over Groenland, maar de details daarvan zijn nog onduidelijk. Dat meldt ANP.

Nielsen benadrukte dat er geen overeenkomsten over Groenland kunnen worden gesloten zonder de Groenlandse bevolking daarbij te betrekken. Hij zegt wel open te staan voor gesprekken met de Amerikanen en andere bondgenoten over de veiligheidssituatie van het Noordpoolgebied.

Nielsen is wel blij dat Trump na de aankondiging van de deal zegt te zijn afgestapt van zijn wens om Groenland in te lijven. Of dat werkelijk zo is moet nog maar blijken. Als Trump ergens in uitblinkt, is het wel in volstrekt onvoorspelbaar en onbetrouwbaar zijn.

De Groenlandse regering heeft eerder deze week contact gehad met NAVO-baas Rutte, maar hij heeft niet namens het arctische eiland onderhandeld, aldus buitenlandminister Vivian Motzfeldt. Zij zegt wel bij Rutte te hebben aangegeven waar de "rode lijnen" van Groenland liggen en volgens haar heeft Rutte die goed overgebracht aan Trump.

Een van die rode lijnen is de soevereiniteit van het eiland, zei Nielsen op een persconferentie. Daar reageerde hij voor het eerst op de uitspraken van Trump en Rutte van woensdag. "Ons doel en onze wens is om de vreedzame dialoog voort te zetten, op basis van respect voor onze grondwet, het internationaal recht en het recht voor ieder land op zelfbeschikking."

Volgens de premier kan van annexatie dus geen sprake zijn. "Wij kiezen voor het Groenland zoals we dat vandaag de dag kennen", zei hij. "Wij kiezen het Koninkrijk Denemarken, de Europese Unie en de NAVO."