Trump Always Chickens Out: Toch maar geen hogere tarieven voor Europa Actueel Vandaag

Het is weer eens zover: Iemand zegt iets lelijks tegen Trump, Trump voert als straf hogere importtarieven in, iemand zegt iets aardigs tegen Trump (of houdt 'm een glimmend object voor), Trump blaast de verhoging van de tarieven weer af. Dodelijk vermoeiend, maar dat is de wereld waarin we nu leven. Na afloop van de bizarre toespraak van de Amerikaanse president in Davos volgde nog een gesprek met onder andere NAVO-baas Mark Rutte, waarna Trump de strafmaatregel toch maar weer liet varen. Dat meldt ANP.

Volgens Trump ligt er nu "een raamwerk" voor Groenland waar zowel de VS als de NAVO baat bij zouden hebben. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. Mogelijk heeft iemand Trump aan z'n weinige verstand kunnen peuteren dat er helemaal geen sprake is van een bedreiging in het Noordpoolgebied, dat de NAVO dat gebied al beschermt, of dat de Amerikanen middels een oud verdrag al min of meer onbeperkte toegang hebben tot Groenland. Je weet het met Trump maar nooit.