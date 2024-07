Powned haalt ranzig filmpje waarin jonge vrouw met smoes uit haar kleren wordt gepraat toch maar offline

Powned-omroepbaas Dominique Weessie heeft een filmpje waarin een jonge vrouw wordt voorgelogen om haar borsten te laten zien, toch maar offline gehaald. Even daarvoor had Weessie nog gezegd dat niet te zullen doen en dat het iedereen vrij staat een klacht in te dienen. Ondertussen stroomden de klachten inderdaad binnen bij het Commissariaat voor de Media. Dat meldt het AD.

In de video, die de ranzige titel ‘Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift’ meekreeg, laat een fan haar borsten zien in ruil voor een meet-and-greet met de zangeres. Die meet-and-greet blijkt een verzinsel van presentator Abel Bijlsma. Op de video is duidelijk te horen dat de vrouw zegt dat ze de video niet online wil zien, waar Powned zich vervolgens niets van aantrok.

Onder meer Women Inc., een organisatie die zich inzet voor de emancipatie van vrouwen, diende een klacht in tegen omroep PowNed. Women Inc. stelt dat ‘de meisjes’ geen ‘sletjes’ zijn, maar dat de video van PowNed ‘grensoverschrijdend’ is. ‘Inmiddels zijn er meerdere klachten ingediend bij het Commissariaat voor de Media, en ook wij hebben dat gedaan. Om deze fans van Taylor Swift in beeld te tonen en ‘sletjes’ te noemen nadat de verslaggever ze misleid heeft voor content is onacceptabel’, schrijft Women Inc.