Dominique Weesie is een jonge katjesverdrinker

De omroep Powned ligt onder vuur omdat medewerker Abel Bijlsma beelden uitzond van een meisje dat haar borsten liet zien in de hoop daarmee een meet and greet met Taylor Smith te krijgen. Dat had Bijlsma haar voorgespiegeld om – zo zei hij – te zien hoe ver de fans van dit fenomeen zouden willen gaan. Nou, ver dus en Powned bracht het allemaal op het scherm met Bijlsma’s mededeling dat het allemaal niet waar was van die ontmoeting. Ha ha ha, kijk toch eens.

Hoe kan zoiets gebeuren? Rutger Castricum staat in sommige kringen bekend als een vernieuwend politiek verslaggever, die de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Het is onduidelijk waar deze kwalificaties op zijn gebaseerd. Zijn aanpak is in wezen niet veranderd. Je kunt dat zien aan de interactie tussen hem en de politici die hij benadert. Ze weten dat ze op een of andere manier voor paal gaan worden gezet. Ze reageren vrolijk en joviaal om de schade zoveel mogelijk te beperken. En ook omdat ze denken zich populair te kunnen maken door het spel mee te spelen. Rutger Castricum ontlokt ze dan ook nooit een antwoord van politieke betekenis. Hij zet ze hoogstens te kijk met zijn zogenaamd volkse schaterlach en een schampere opmerking. Hij is een nagemaakte, niet te weinig.