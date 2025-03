Portugal wil vanwege Trump geen F35 gevechtsvliegtuigen meer

Portugal ziet het niet langer zitten om F35 (voorheen JSF) gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. De minister van defensie geeft als reden het onvoorspelbare gedrag van de Amerikaanse president Trump. De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de inzet van de toestellen bij een gewapend conflict belemmerd kan worden door de VS , bijvoorbeeld door de benodigde updates niet te leveren. Bovendien zijn de toestellen aan strikte voorwaarden gebonden die door het Pentagon zijn opgelegd. Volgens experts kunnen ze daardoor bijvoorbeeld niet ingezet worden ter verdediging van Groenland mocht de VS dat Deense grondgebied met militaire middelen in willen nemen, een operatie waar Trump meermaals mee heeft gedreigd.

De Portugese luchtmacht heeft, net als die van andere landen, geadviseerd de peperdure F35 toestellen aan te schaffen bij de Amerikaanse wapenfabrikant Lockheed Martin maar volgens defensieminister Nuno Melo is dat geen verstandige keuze meer. "We kunnen de geopolitiek niet negeren bij het maken van onze keuze. De recente standpunten van de VS, inzake de NAVO, moeten ons aan het denken zetten over de beste opties omdat de voorspelbaarheid van onze bondgenoten een belangrijk voordeel is om mee te nemen in de overweging. (...) De wereld is veranderd en deze bondgenoot kan beperkingen aanbrengen in gebruik, onderhoud, onderdelen en alles wat verzekert dat het toestel in alle mogelijke scenario's gebruikt kan worden. We moeten ook kijken naar de Europese productiemogelijkheden."