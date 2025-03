Vrees dat Trump peperdure F-35 straaljagers van NAVO-landen onbruikbaar kan maken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 315 keer bekeken • bewaren

In Duitsland beginnen grote zorgen te rijzen over de betrouwbaarheid van de 35 bestelde F-35 gevechtsvliegtuigen, voorheen bekend als JSF, nu het vermoeden bestaat dat de Amerikanen ze op afstand kunnen uitschakelen. Dat was wellicht geen probleem toen de VS nog een betrouwbare bondgenoot was maar dat blijkt sinds het aantreden van Trump niet meer het geval. Gevreesd wordt dat Trump de zogeheten 'kill switch', waarmee de toestellen op afstand onbruikbaar kunnen worden gemaakt, in gaat zetten voor zijn eigen politieke doelen. De ontwikkelingen rond Oekraïne tonen dat de ultrarechtse Amerikaanse president, die een warme band onderhoudt met de Russische dictator Poetin, nergens voor terugdeinst. Uit dat land komen berichten dat de door de VS geleverde F-16 straaljagers inmiddels niet meer goed functioneren omdat de Amerikanen de radar hebben uitgeschakeld, meldt EU Today.

De F-35 toestellen, ter waarde van 8,3 miljard euro, zouden volgend jaar aan Duitsland geleverd moeten worden maar nu wordt geopperd de bestelling te annuleren. Wolfgang Ischinger, oud-voorzitter van de veiligheidsconferentie in München is een van de mensen die dat suggereert. "Als we moeten vrezen dat de VS net zo omgaan met de toekomstige F-35 jets als ze dat doen met Oekraïne dan zal het annuleren van het contract overwogen moeten worden," verklaarde hij tegenover de Duitse krant Bild.

In Canada klinken soortgelijk geluiden. Daar oppert Michael Byers, directeur van het Outer Space Institute, dat de bestelling van F-35 toestellen geannuleerd moet worden. Hij stelt dat er een goed alternatief is. "De Zweedse Saab Grippen E voldoet aan alle technische eisen. De Gripen E is niet zo gecomputeriseerd als de F-35. Het bevat ook geen stealth technologie. Maar het is relatief goedkoop en eenvoudig te onderhouden, kan landen en opstijgen vanaf korte banen in het poolgebied en kan goed opereren in een luchtduel." Zweden is bovendien inmiddels lid van de NAVO geworden en bereid de toestellen in Canada te bouwen. "Geen soeverein land wil vliegtuigen kopen die een pestkop als de Amerikaanse president in een mum van tijd uit kan zetten."