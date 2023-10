Portugal wil einde aan belastingkorting voor expats die huizenprijzen opdrijven

Portugal maakt een einde aan de belastingkorting voor expats. Volgens premier Antonio Costa is de gunstige fiscale regeling voor buitenlandse werknemers “niet langer gerechtvaardigd”. Dat meldt The Guardian . Costa kondigde het einde van de expat-korting aan, kort nadat duizenden Portugezen in Lissabon de straat op waren gegaan om te demonstreren tegen de hoge huren.

Buitenlandse kenniswerkers, zoals artsen en academische docenten, hoeven sinds 2009 slechts 20 procent belasting te betalen. De regeling was bedoeld om buitenlandse investeerders aan te trekken, nadat Portugal zwaar was geraakt door de financiële crisis. In de praktijk pakt de belastingkorting inmiddels bijzonder negatief uit voor Portugezen die een huis willen kopen of huren. Zij worden weggeconcurreerd op de huizenmarkt door expats die veel meer geld overhouden en dus een hoger bod op een huis kunnen uitbrengen.