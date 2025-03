Populistisch kabinetsbeleid jaagt kosten opvang asielzoekers enorm omhoog

Minister Mona Keijzer, de BBB-minister die liever bezig is met populisme dan met volkshuisvesting, kondigde vorige maand aan dat statushouder voortaan geen aanspraak meer kunnen maken op een urgentie-verklaring. In de praktijk wordt slechts 10 procent van de vrijgekomen huurwoningen aan deze groep toegewezen maar volgens Keijzer zijn zij de schuld van de wooncrisis.

De maatregel leidt er toe dat de vluchtelingen niet kunnen verhuizen uit de opvangcentra, waar het leven niet bepaald prettig is. Het gaat momenteel om 20.000 mensen met een verblijfsvergunning. Die opvang kost 1,5 miljoen euro per dag en het kabinet geeft nu toe dat die kosten door het eigen beleid fors zullen stijgen, meldt het AD .

Opvangorganisatie COA gaat nog nader onderzoek doen naar de gevolgen van het wetsvoorstel, maar zegt in een eerste reactie dat de impact van de nieuwe wet ‘groot zal zijn’. ,,Met deze wet zal het aantal mensen met een verblijfsvergunning in onze locaties alleen maar toenemen”, stelt een woordvoerder. Daardoor zijn er ‘nog meer (dure nood)opvanglocaties nodig’. Nu al wachten bijna 20.000 mensen met verblijfsvergunning in een azc op een woning, zij houden zo een kwart van het totale aantal asielbedden bezet. Dat aantal gaat stijgen, voorspelt opvangorganisatie COA, naar de helft dit jaar en driekwart in 2026. Asielzoekers kunnen hierdoor vaak niet in een gewoon azc terecht en moeten uitwijken naar de veel duurdere noodopvanglocaties.