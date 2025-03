Poolse premier Tusk haalt uit naar Trump na aanval op Oekraïne: 'Iemand die barbaren steunt'

Europese leiders hebben verontwaardigd gereageerd op nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne . "Poetin laat weer zien dat hij niet geïnteresseerd is in vrede", aldus EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X. De Poolse premier Donald Tusk sprak over een tragische nacht voor Oekraïne en haalde daarbij uit naar Donald Trump, zonder hem bij naam te noemen. "Dit is wat er gebeurt als iemand barbaren tegemoetkomt. Meer bommen, meer agressie, meer slachtoffers."

De reacties volgen op berichten over nieuwe Russische bombardementen in Oekraïne. Daarbij kwamen volgens de autoriteiten in het Oost-Europese land zeker twintig mensen om het leven en raakten tientallen personen gewond. De meeste slachtoffers vielen in Dobropillia, een gemeente in het oosten van het land. Die zou onder vuur genomen zijn met raketten en drones. Er zouden zich daar vijf kinderen onder de doden bevinden. De Russen namen met kruisraketten en drones energiecentrales in Oekraïne onder vuur.