Rusland slaat hard toe in Oekraïne nu bescherming VS weg is. Trump: 'Zou iedereen doen'

De VS staakten het delen van inlichtingen in opdracht van Trump, die vindt dat Zelensky zich eerst bereid moet tonen om te onderhandelen met agressor Rusland. Ook de militaire steun aan Oekraïne is al opgeschort. Vrijdag kwam daar nog bij dat het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Maxar de toegang tot satellietbeelden voor Oekraïne heeft uitgeschakeld. Die beelden waren cruciaal voor het Oekraïense leger om te weten hoe de Russische invasiemacht zich verplaatst.

De Russische dictator Vladimir Poetin liet er geen gras over groeien en lanceerde direct een grootschalig offensief. Met zo’n zeventig raketten en tweehonderd drones werden vooral de energiecentrales in Oekraïne onder vuur genomen. ‘Deze aanval was direct gericht tegen onze infrastructuur die ervoor zorgt dat we normaal kunnen leven,’ zei de Oekraïense president Zelensky. Behalve de centrales werd ook ten minste een woonwijk in de stad Kharkiv onder vuur genomen. Daarbij raakten zeker acht mensen ernstig gewond. In het oosten van Oekraïne zijn zeker twintig mensen gedood.