Politieman en actieve PVV'er ontslagen na stortvloed van racisme en geweldsfantasieën op X Actueel • Vandaag

Een politieman “en actieve PVV’er” uit Den Haag is ontslagen wegens discriminatie en aanzetten tot geweld. Dat schrijft NRC dinsdag. De man schreef onder meer op sociaal netwerk X bij berichten over incidenten met migranten dat de politie vaker vuurwapens tegen ze zou gebruiken.

Norbert S. was al 25 jaar in dienst bij de politie en lid van de ondernemingsraad. Daarnaast was hij actief binnen de PVV als waarnemend lid van de Provinciale Staten en kandidaat-raadslid voor de gemeente Den Haahg.

Op X retweette hij vooral partijgenoten en geestverwanten als Geert Wilders, Martin Bosma, Filip de Winter en journalisten als Wierd Duk en Marianne Zwagerman. Hij ageerde bij voorkeur tegen asielzoekers en D66. Na onderzoek van onder meer het Openbaar Ministerie oordeelt de politie dat de uitlatingen die de agent deed via zijn eigen account kunnen worden aangemerkt als stigmatiserend, discriminerend, kwetsend, beledigend en als aanzettend tot geweld.

Het onderzoek waarin ook de gedragingen van S. naar boven kwamen, startte in 2023. In maart van dat jaar raakten zes agenten uit Oost-Nederland in opspraak omdat ze in Parijs “minder, minder, minder” riepen naar mensen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. S. nam het voor zijn collega’s op. Op het inmiddels afgesloten X-account van S. kon een hele waslijst aan racistische opmerkingen worden aangetroffen. Zelf spreekt de racist van “een uitlaatklep’” in een “mentaal moeilijke periode”.

De politie heeft begin dit jaar het voornemen tot ontslag voorgelegd aan de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA), zo meldt NRC. De commissie heeft geoordeeld dat er sprake is van “ernstig plichtsverzuim dat aan de ambtenaar kan worden toegerekend”.

De baas van de politie in de eenheid Den Haag, Karin Krukkert, heeft in een reactie laten weten dat ontslag de enig passende sanctie is. “Het jaren achter elkaar uiten van discriminerende, beledigende en kwetsende berichten via een openbaar toegankelijk account op social media past niet bij de normen en waarden die wij als politie nastreven. Daarom is er voor deze medewerker niet langer plaats in onze organisatie.”