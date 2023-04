Politieagenten maken in half jaar tijd dertig meldingen van racisme en discriminatie door collega's Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het afgelopen half jaar hebben politieagenten dertig meldingen gedaan van racisme of discriminatie door collega’s. Dat blijkt uit berichtgeving van NRC. De meldingen zijn voornamelijk gedaan door leidinggevende agenten bij de vorig jaar aangestelde landelijk coördinator racismebestrijding bij de politie. Het is de eerste keer dat de politie een dergelijk overzicht heeft gekregen, ondanks dat racisme binnen het korps al jarenlang aan de kaak wordt gesteld.

Volgens plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie Liesbeth Huyzer wordt het beleid om discriminatie door de politie tegen te gaan aangescherpt. Daarbij wil ze niet zeggen of ze dertig meldingen in een half jaar tijd veel of weinig vindt. “Die vraag doet er niet toe: er zullen nog veel meer meldingen komen. Het gaat er om dát collega’s melden, dat we de meldingen onderzoeken en dat we er adequaat en eenduidig op reageren. Wie de grens over gaat, zal dat altijd voelen, altijd,” aldus Huyzer.

Het meest recente incident van racisme door een medewerker betreft een agent in Den Haag die vorige week na een melding op non-actief is gesteld. Deze agent is al jaren actief binnen de PVV van Geert Wilders en stond in 2022 op de kandidatenlijst voor de Haagse gemeenteraad. Er loopt een onderzoek naar deze agent wegens het doen van “zeer ongepaste uitlatingen” op sociale media.

Over situaties als bovenstaand voorbeeld zegt Huyzer: “Voorheen was er nogal eens handelingsverlegenheid binnen de politie om in dit soort gevallen op te treden. Dan werd er nogal eens gezegd: hij gaat bijna met pensioen of het was privé. Maar nu kijken we niet meer weg en durven we door te pakken.” Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het de zes agenten die in maart werden geschorst nadat op videobeelden te zien en horen was hoe ze tijdens een bezoek aan Parijs de een na de andere racistische opmerking maakten.

Racisme en discriminatie door politieagenten is geregeld in het nieuws. Bijvoorbeeld door politieagenten in Den Haag die zichzelf in een appgroep “Marokkanenverdelgers” noemden. Ook agenten van kleur wordt het leven zuur gemaakt door collega’s. Dat bleek in de documentaire De blauwe familie waarin agenten die hier slachtoffer van werden hun verhaal deden. Veel van hen zijn inmiddels niet meer werkzaam bij de politie. Een aantal heeft na de ophef over de documentaire laten weten dat de politie naar buiten toe maatregelen aankondigt, maar dat daar intern maar weinig van te merken is. De klokkenluiders werden na de documentaire door de korpsleiding genegeerd.